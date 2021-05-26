Почастішали травми. Одеська влада має намір звернутися до Верховної Ради стосовно електросамокатів

Мер міста вважає, що необхідно тимчасово заборонити компаніям, що надають послугу прокату в Одесі, хаотичне розміщення електросамокатів

Мерія Одеси попросить Верховну Раду врегулювати питання електросамокатів. Таке рішення прийняла на вчорашньому засіданні міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з почастішавшими в Одесі випадками травмування одеситів і гостей нашого міста внаслідок падіння або зіткнення електросамокатів на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України про необхідність терміново врегулювати питання їх використання і внести електросамокати в Правила дорожнього руху (ПДР затверджує Кабмін, – ред.). Питання серйозне, адже мова йде про життя і здоров'я людей", – написав Труханов.

За словами мера, неповнолітні діти повинні користуватися електросамокати тільки під наглядом батьків. Крім того, він вважає за необхідне тимчасово заборонити компаніям, що надають послугу прокату в Одесі, хаотичне розміщення електросамокатів: на період, поки міськими службами не буде розроблена схема зонування міста, де будуть позначені місця стоянки електросамокатів, режим експлуатації і допустима швидкість руху в кожній зоні.

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