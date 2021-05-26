Участились травмы. Одесские власти намерены обратится в Верховную Раду по поводу электросамокатов

Мэрия Одессы попросит Верховную Раду урегулировать вопрос электросамокатов. Такое решение приняла на вчерашнем заседании городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

"В связи с участившимися в Одессе случаями травмирования одесситов и гостей нашего города в результате падения или столкновения электросамокатов на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины о необходимости срочно урегулировать вопрос их использования и внести электросамокаты в Правила дорожного движения (ПДД утверждает Кабмин, — ред.). Вопрос серьезный, ведь речь идет о жизни и здоровье людей", – написал Труханов.

По словам мэра, несовершеннолетние дети должны пользоваться электросамокатом только под присмотром родителей. Кроме того, он считает необходимым временно запретить компаниям, предоставляющим услугу проката в Одессе, хаотичное размещение электросамокатов: на период, пока городскими службами не будет разработана схема зонирования города, где будут обозначены места стоянки электросамокатов, режим эксплуатации и допустимая скорость движения в каждой зоне.

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