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Погрожував і вимагав гроші: в Одесі відомого активіста затримали за вимагання

4 червня, 11:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Одіозний активіст обіцяв за круглу суму кришувати бізнес жінки – поліція з'ясовує усі подробиці справи

В Одеській області правоохоронці затримали голову громадської організації за вимагання грошей у підприємців.

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Про це повідомили в МВС.

Зазначається, що 44-річний чоловік прикривався громадською діяльністю і вимагав у жінки щомісячну плату – 80 000 гривень. За це він обіцяв так зване кришування бізнесу.

/ Фото: Нацполиция

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Коли жінка не погоджувалася, він погрожував фізичною розправою та знищенням майна. Постраждала одразу звернулася в поліцію.

3 червня поліцейські і спецназівці затримали порушника, коли той отримав другу частину грошей від жінки. У МВС зазначили, що вимагач вже не раз мав проблеми з законом за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство по стосовно поліцейських.

/ Фото: Нацполиция

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За вчинене йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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Як пише Telegram-канал "Одеса Сейчас", підозрюваний – лідер організації "Автомайдан Одеса" і власник приватної охоронної фірми "Варта міста" Євгеній Резвушкін.

Євгеній також фігурує у справі про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.

/ Фото: Думська

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Зараз він знаходиться в ізоляторі. Запобіжний захід йому буде обирати Біляївський районний суд.

Нагадаємо, у Києві четверо чоловіків вимагали від жінки сплату неіснуючого боргу, а коли вона відмовилася, викрали її.

Крім того, в Одесі спецназ затримав здирників.

Також дивіться в сюжеті, як затримали банду викрадачів в Одеській області:

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