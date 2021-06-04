Погрожував і вимагав гроші: в Одесі відомого активіста затримали за вимагання

В Одеській області правоохоронці затримали голову громадської організації за вимагання грошей у підприємців.
Про це повідомили в МВС.
Зазначається, що 44-річний чоловік прикривався громадською діяльністю і вимагав у жінки щомісячну плату – 80 000 гривень. За це він обіцяв так зване кришування бізнесу.
/ Фото: Нацполиция
Коли жінка не погоджувалася, він погрожував фізичною розправою та знищенням майна. Постраждала одразу звернулася в поліцію.
3 червня поліцейські і спецназівці затримали порушника, коли той отримав другу частину грошей від жінки. У МВС зазначили, що вимагач вже не раз мав проблеми з законом за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство по стосовно поліцейських.
/ Фото: Нацполиция
За вчинене йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Як пише Telegram-канал "Одеса Сейчас", підозрюваний – лідер організації "Автомайдан Одеса" і власник приватної охоронної фірми "Варта міста" Євгеній Резвушкін.
Євгеній також фігурує у справі про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.
/ Фото: Думська
Зараз він знаходиться в ізоляторі. Запобіжний захід йому буде обирати Біляївський районний суд.
Нагадаємо, у Києві четверо чоловіків вимагали від жінки сплату неіснуючого боргу, а коли вона відмовилася, викрали її.
Крім того, в Одесі спецназ затримав здирників.
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