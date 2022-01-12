Погрожували ножем: на Одещині підлітки напали на вчительку (фото)

Неповнолітні добре знали жінку – у минулому були її учнями, а тепер хлопцям загрожує в'язниця

Зловмисники розбили скло на дверях і зайшли до оселі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області двоє підлітків та іноземець напали на 64-річну вчительку. Жінка зателефонувала до поліції і правоохоронці знайшли зловмисників.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

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Деталі нападу

В одному із сіл Татарбунарської громади зловмисники в масках проникли до будинку вчительки. Вони розбили скло дверей і напали на господиню з ножем, погрожуючи їй. Жінку вдарили і забрали в неї гроші та золотий ланцюжок.

Потім 64-річна жінка зателефонувала до поліції.

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Згодом правоохоронці знайшли зловмисників.

З'ясувалося, що спільники – брати у віці 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії.

Вони добре знали жінку – неповнолітні в минулому були її учнями, а іноземець має із нею спільних знайомих.

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Покарання

Неповнолітні вже досягли віку, з якого передбачено кримінальну відповідальність за розбій. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Що робити, якщо на вас нападають?

Концентрація і увага – головне в таких випадках, запевняє тренер по самообороні Володимир Кучма. Найчастіше свою жертву злодії хапають за обличчя і вже потім намагаються щось відібрати. Тому варто бути насторожі.

"Важливо розуміти, що після будь-якого зустрічного руху може піти посилена агресія і ми нівелюємо це найпростішим методом – ударом в пах. І звідси тікаємо", – сказав він.

Якщо ж вам погрожують зброєю, лізти в сутички не варто. Краще віддати все, що від вас вимагають.

"Якщо у вас немає розуміння ситуації в цілому і добре відпрацьованих навичок, то це більше ризик, ніж користь. Гроші, телефон, сумочка – ніщо з цього не варто ні вашого здоров'я, ні вашого життя", – додав він.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не заходьте ввечері в темні двори і провулки. Ідіть по людних, добре освітлених вулицях.

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