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Вкрала речові докази, щоб "заробити": на Одещині поліцейська продавала кокаїн

3 червня, 14:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Під час обшуків правоохоронці вилучили у жінки ще кілька грамів кокаїну

В Одеській області співробітниця поліції підмінила речові докази (0,5 кг кокаїну), щоб продати це місцевим наркозалежним особам.

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Діяльність організованого наркоугруповання, серед якої була чиновниця, викрила СБУ.

"Співробітники і слідчі спецслужби, зокрема, задокументували, що посадовиця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями", – йдеться в повідомленні.

Також під час обшуків за місцем проживання фігурантів та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще кілька грамів кокаїну.

Наразі відкрито кримінальне провадження, встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб поліції.

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Нещодавно на Закарпатті п'яний начальник одного з відділів СБУ, радник і консультант Анатолій Сікора побив жінку-поліцейську Марію Семенюк. Однак суд виправдав чоловіка.

Також раніше двом патрульним, підозрюваним у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова, суд продовжив запобіжний захід, подробиці в сюжеті "Сьогодні":

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