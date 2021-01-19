Під Одесою зіткнулися два легковики: є жертва (фото)

Ще одна людина постраждала

На трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг зіткнулися два легкових автомобіля "ВАЗ" та Hyundai.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася вранці, 19 січня, між селищем Доброслав і селом Калинівка.

Внаслідок аварії 64-річний водій "ВАЗу" отримав травми, несумісні з життям, а 57-річна пасажирка Hyundai з травмами верхніх і нижніх кінцівок була доставлена до Лиманської районної лікарні.

За попередньою інформацією, аварія сталася, бо "ВАЗ", повертаючи ліворуч до села Новий Побут, не пропустив Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.

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На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Правоохоронці встановлюють повні обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області перевернулося авто з пасажирами, 5-річний хлопчик потрапив до лікарні.

Також нагадаємо, у центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів.

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