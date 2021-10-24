У черзі більше 20 людей. В Одесі закінчилися концентратори для COVID-хворих

В Одесі пацієнти телефонують волонтерам прямо з машин "швидкої" і просять допомогти їм з пошуком концентраторів

В Одесі пацієнти з ковідом стоять у черзі на концентратор кисню / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі через зростання захворюваності на ковід пацієнтам не вистачає кисневих концентраторів. Волонтерам доводиться вирішувати, кому віддавати пристрій. Для цього люди записуються у чергу – у списку важких вже більше 20 людей.

Про це розповіла волонтер Катерина Ножевнікова у Facebook.

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"Граємо в господа Бога – давай дамо цьому, у нього більше шансів. Ні, давай ось цій бабусі. У неї сьогодні день народження і сатурація падає швидко. Давай двухпоточний краще бабусі і дідусю, які удвох лежать. Спори все гарячіші. При рівній сатурації кого рятувати? Хворого з букетом хронічних або умовно здорового", – написала вона.

Ножевнікова зазначила, що пацієнти телефонують волонтерам прямо з машин "швидкої".

"Один пацієнт вже проїхав зі "швидкою" 4 лікарні і в розпачі приїхав в 11 міську (яка не ковід). І в цей час моя співробітниця обдзвонює тих, хто взяв концентратори давно в надії на повернення. Даремно, мабуть, ми не беремо застави і даємо кисень безкоштовно", – додала волонтер.