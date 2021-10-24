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В очереди более 20 человек. В Одессе закончились концентраторы для COVID-больных

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 октября, 20:46
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В Одессе пациенты звонят волонтерам прямо из машин "скорой" и просят помочь им с поиском концентраторов
В Одессе пациенты с ковидом стоят в очереди на концентратор кислорода
В Одессе пациенты с ковидом стоят в очереди на концентратор кислорода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе из-за роста заболеваемости ковидом пациентам не хватает кислородных концентраторов. Волонтерам приходится решать, кому отдавать устройство. Для этого люди записываются в очередь – в списке тяжелых уже более 20 человек.

Об этом рассказала волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook.

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"Играем в господа Бога – давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, давай вот этой бабушке. У нее сегодня день рождения и сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые вдвоем лежат. Споры все горячей. При равной сатурации кого спасать? Больного с букетом хронических или условно здорового", – написала она.

Ножевникова отметила, что пациенты звонят волонтерам прямо из машин "скорой".

"Один пациент уже проехал со скорой 4 больницы и в отчаянии приехал в 11 городскую (которая не ковид) . И в это время моя сотрудница обзванивает тех, кто взял концентраторы давно в надежде на возврат. Зря, видимо, мы не берем залоги и даем кислород бесплатно", - добавила волонтер.

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