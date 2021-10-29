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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

В Одесі буде тепло: синоптики дали прогноз на 29 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
29 жовтня, 06:45
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Цього дня одесити можуть сміливо залишити парасольки вдома
Температура повітря в Одесі сягатиме 16 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
Температура повітря в Одесі сягатиме 16 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі очікується тепла погода. Прогнозують невелику хмарність.

Про це повідомляє Украгідрометцентр.

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Протягом дня в Одесі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Перший сніг

У Карпатах встиг випасти перший сніг. Сталося це 23 вересня. Природне явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

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Крім того, сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

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