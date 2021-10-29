В Одессе будет тепло: синоптики дали прогноз на 29 октября (карта)

В этот день одесситы могут смело оставить зонтики дома

Температура воздуха в Одессе будет достигать 16 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 29 октября, в Одессе ожидается теплая погода. Прогнозируют небольшую облачность.

Об этом сообщает Украгідрометцентр.

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В течение дня в Одессе температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Осадков не предвидится.

Первый снег

В Карпатах успел выпасть первый снег. Произошло это 23 сентября. Природное явление зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

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Кроме того, снег выпал на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

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