В Одесі директор зоопарку переодягся в тигра та бігав за жінками (відео)

Відео вже з'явилося в Мережі й набрало понад тисячу переглядів

Відео з'явилося на facebook-сторінці зоопарку / Колаж "Сьогодні"

В Одесі колектив зоопарку разом з директором зняли для містян новорічний кліп-вітання. Керівник установи переодягся в тигра і заліз у вольєр.

Відео з'явилося на facebook-сторінці зоопарку.

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Деталі

У кліпі показують людину у вольєрі, переодягнену в костюм тигра. Їй вдається перелізти через огорожу, і вона починає бігати зоопарком, лякати відвідувачів і хапати їх.

Викликаний через такий непорядок ветеринар стріляє у персонажа снодійним, після чого службовці зоопарку знімають з нього маску. На цьому кліп не закінчується.

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У бердянському зоопарку тигри вийшли на першу снігову прогулянку

Бенгальські та уссурійські тигри приватного зоопарку "Сафарі" у Бердянську вийшли на першу снігову прогулянку. Усього там живе кілька уссурійських та 6 бенгальських тигрів.

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