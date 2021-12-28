В Одессе директор зоопарка переоделся в тигра и бегал за женщинами (видео)

В Одессе коллектив зоопарка вместе с директором сняли для горожан новогодний клип-поздравление. Глава учреждения переоделся в тигра и залез в вольер.
Видео появилось на facebook-страничке зоопарка.
Детали
В клипе показывается человек в вольере, который переодетый в костюм тигра. Ему удается перелезть через ограду и он начинает бегать по зоопарку, пугать посетителей и хватать их за разные части тела.
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В результате беспорядков вызванный ветеринар стреляет в персонажа снотворным, после чего служащие зоопарка снимают с него маску. На этом клип не заканчивается.
В бердянском зоопарке тигры вышли на первую снежную прогулку
Бенгальские и уссурийские тигры частного зоопарка "Сафари" в Бердянске вышли на первую снежную прогулку. Всего там живет пара уссурийских и 6 бенгальских тигров.