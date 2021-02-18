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В Одесі горіла висотка, є жертва (фото)

18 лютого, 10:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Пожежу загасили протягом півгодини

В Одесі горів п'ятий поверх 20-поверхового житлового комплексу, який будується.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, пожежа почалася о 07:30 на будівельному майданчику ЖК "Аквамарін" за адресою Фонтанська дорога, 118А, будинок 3. З майже добудованої висотки було видно клуби густого диму.

Коли на місце приїхали рятувальники, вони виявили загоряння в одній з квартир будинку. Пожежу загасили протягом півгодини. За це час встигло вигоріти близько п'яти квадратних метрів.

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Недалеко від джерела вогню знайшли тіло чоловіка. Його особу встановлюють співробітники поліції. На місці працювали 49 рятувальників і 11 пожежних машин.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові горіла багатоповерхівка, є жертва. Всього евакуювали 22 особи.

Також нагадаємо, у Києві горів гуртожиток. Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.

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Одеса рятувальники жертва недобудова висотка пожежа ДСНС
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