В Одесі горіла висотка, є жертва (фото)

В Одесі горів п'ятий поверх 20-поверхового житлового комплексу, який будується.
Як розповіли в пресслужбі ДСНС, пожежа почалася о 07:30 на будівельному майданчику ЖК "Аквамарін" за адресою Фонтанська дорога, 118А, будинок 3. З майже добудованої висотки було видно клуби густого диму.
Коли на місце приїхали рятувальники, вони виявили загоряння в одній з квартир будинку. Пожежу загасили протягом півгодини. За це час встигло вигоріти близько п'яти квадратних метрів.
Недалеко від джерела вогню знайшли тіло чоловіка. Його особу встановлюють співробітники поліції. На місці працювали 49 рятувальників і 11 пожежних машин.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові горіла багатоповерхівка, є жертва. Всього евакуювали 22 особи.
Також нагадаємо, у Києві горів гуртожиток. Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк