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В Одессе горела высотка, есть жертва (фото)

18 февраля, 10:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пожар потушили в течение получаса

В Одессе горел пятый этаж 20-этажного жилого комплекса, который строится.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар начался в 07:30 на строительной площадке ЖК "Аквамарин" по адресу Фонтанская дорога, 118А, дом 3. Из почти достроенной высотки были видны клубы густого дыма.

Когда на место приехали спасатели, они обнаружили возгорание в одной из квартир дома. Пожар потушили в течение получаса. За этом время успело выгореть около пяти квадратных метров.

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Недалеко от источника огня нашли тело мужчины. Его личность устанавливают сотрудники полиции. На месте работали 49 спасателей и 11 пожарных машин.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове горела многоэтажка, есть жертва. Всего эвакуировали 22 человека.

Также напомним, в Киеве горело общежитие. Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

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Одесса спасатели жертва недострой высотка пожар ГСЧС
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