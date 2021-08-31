"Перший дзвінок" не продзвенить. В Одесі відмовилися від святкових лінійок на честь Дня знань

1 вересня в школах Одеси не буде традиційних святкових лінійок на честь Дня знань.
Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, повідомляє "Думська".
На такий крок, за її словами, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участю дітей через пандемію коронавірусу.
Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними більше 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів інформатики, соціальних педагогів, психологів і асистентів вчителів.
Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало.
Всього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.
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Як в Україні борються з новим штамом
Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;
- Також змінено правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чиновники перестали приймати невакцинованих.
Також нагадаємо, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: