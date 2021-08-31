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"Перший дзвінок" не продзвенить. В Одесі відмовилися від святкових лінійок на честь Дня знань

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
31 серпня, 17:38
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Департамент освіти і науки Одеської міської ради відмовився від святкування "першого дзвінка" в школах
Одеса відмовилася від святкування "першого дзвінка". Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
Одеса відмовилася від святкування "першого дзвінка". Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

1 вересня в школах Одеси не буде традиційних святкових лінійок на честь Дня знань.

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Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, повідомляє "Думська".

На такий крок, за її словами, міська влада вирішила піти з огляду на рекомендацію Міністерства охорони здоров'я обмежити масові заходи за участю дітей через пандемію коронавірусу.

Також чиновник розповіла, що зараз в одеських школах і садках залишаються вакантними більше 450 місць педагогів. Гостро не вистачає вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів інформатики, соціальних педагогів, психологів і асистентів вчителів.

Перед 1 вересня в школи і садки влаштувалося всього 54 молодих фахівця, що дуже мало.

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Всього в навчальних закладах міста працюють 16,5 тис. педагогів.

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Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу;
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;
  • Також змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чиновники перестали приймати невакцинованих.

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Також нагадаємо, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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