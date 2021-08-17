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Спалах COVID-19 в одеському таборі. Кількість хворих зросла, у якому стані діти

Дар'я Сидоровська Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 серпня, 21:45
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Є діти, які переносять хворобу без симптомів, або ж з невеликою температурою. За бажанням, дітей можна забрати додому
Незважаючи на спалах, відвідувачів в табір пускають. Колаж "Сьогодні"
Незважаючи на спалах, відвідувачів в табір пускають. Колаж "Сьогодні"

В одеському таборі "Молода гвардія" збільшилася кількість хворих на ковід. Коронавірусом заразилися вже 44 дитини і три вожатих. Чотирьох підлітків госпіталізували в міську лікарню.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Український дитячий центр "Молода Гвардія" – це 38 гектарів території. З корпусами, парками, ігровими майданчиками та 800-метровим пляжем. В одному з трьох таборів центру – "Зоряному" – ввели карантин.

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Четверо підлітків зараз у лікарні, решта в ізоляції в окремих кімнатах. Є діти, які переносять хворобу без симптомів, або ж з невеликою температурою. Це підлітки 14-16 років. На відпочинок приїхали з різних міст України.

"12 числа ввечері звернулися три дівчинки з одного загону до лікаря. Ми всіх дітей, які зверталися з температурою, перевірили на експрес-тестах, і в трьох виявлено плюс. Перевірили весь загін, на наступний день викликали фахівців, які провели ПЛР-тест", – сказав заступник директора табору Василь Бездень.

Незважаючи на карантин, родичів у центр пускають. За бажанням, кажуть у таборі, дітей можна забрати додому. Та охочих небагато.

Зараз на території табору працює лабораторний центр. Хотіли навіть госпіталь розгорнути, але передумали. При необхідності дітей будуть доставляти відразу в лікарню.

"За контактними особами встановлено спостереження силами медпрацівників дитячого центру. Проведена нашими силами дезінфекція "Зоряного", – зазначив директор одеського лабцентру Віталій Гончаров.

Якщо ситуація не погіршиться, у такому закритому режимі табір буде працювати ще два тижні.

Як працював табір під час епідемії

У 2021 році "Молода гвардія" почала приймати дітей 16 березня – незадовго до того, як регіон перейшов у "червону зону" карантину. До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків COVID-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і ситуація з коронавірусом у таборі стабілізувалася.

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