В Одесі сталася пожежа в СІЗО, де сидить Стерненко (відео)

В Одеському слідчому ізоляторі, де утримується засуджений до 7 років ув'язнення активіст Сергій Стерненко, ввечері 27 лютого сталася пожежа.

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Про це повідомила прес-служба Департаменту з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

"О 19:50 в результаті необережного поводження з вогнем виникла пожежа підсобного приміщення для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку державної установи "Одеський слідчий ізолятор". В результаті пожежі було пошкоджено покрівлю площею 5 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували протягом години – о 20:40.

За інформацією Департаменту покарань, в результаті події ніхто із засуджених і співробітників не постраждав, харчоблок працює в штатному режимі.

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Нагадаємо, адвокати Сергія Стерненка вимагали, щоб його перевезли з Одеського СІЗО до Києва, оскільки, за їхніми словами, йому небезпечно залишатися в Одесі.

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