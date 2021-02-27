В Одессе произошел пожар в СИЗО, где сидит Стерненко (видео)

Никто из осужденных не пострадал

В Одесском следственном изоляторе, где содержится приговоренный к 7 годам заключения активист Сергей Стерненко, вечером 27 февраля произошел пожар.

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Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook.

"В 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар подсобного помещения для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблока государственного учреждения "Одесский следственный изолятор". В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв. м", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в течение часа – в 20:40.

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По информации Департамента наказаний, в результате происшествия никто из осужденных и сотрудников не постраждал, пищеблок работает в штатном режиме.

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Напомним, ранее адвокаты Сергея Стерненко потребовали перевезти его из Одесского СИЗО в Киев, поскольку, по их словам, ему опасно оставаться в Одессе.

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