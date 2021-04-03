Хозяина квартиры волной выбросило из окна: подробности мощного взрыва в многоэтажке Одессы (фото, видео)

В Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. С аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Видео: Сегодня

Отмечается, что взрыв газовоздушной смеси произошел на улице Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже. После этого начался пожар.

Хозяина квартиры, в которой и рвануло, взрывной волной выбросило из окна. Его доставили в больницу. Он в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали травму головы, переломы конечностей и шок.

Госпитализировали и женщину, которая в момент взрыва находилась в собственной квартире. Ее ударной волной отбросило к двери. У нее тоже травма головы. Когда приехали спасатели, газ продолжал вытекать, поэтому решили эвакуировать людей.

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15 человек спасатели вывели через двери и окна по автолестнице. На фото видно, что люди вышли в чем были в тот момент: некоторые в тапочках и халатах, без верхней одежды. Огонь ликвидировали в 15:31.

В результате инцидента в здании разрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами, а также частично – лестничный марш.

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Трех человек госпитализировали в больницу, однако один из пострадавших скончался.

Местные власти сейчас решают, где разместить людей, которые жили в поврежденной части дома. Спасатели помогли жителям безопасно вынести их вещи из жилья. С людьми работают психологи ГСЧС.

"Мы готовим шесть квартир с одной стороны парадной и шесть с другой. Сегодня их еще не допустят к жилью своему. Сейчас решаем вопрос об отселении и готовим полные списки", – сказал "Сегодня" заммэра Дмитрий Жеман.

Напомним, ранее в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке.

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Кроме того, в Бердянске Запорожской области в квартире произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека.

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