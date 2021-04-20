В Одесі сталася потрійна ДТП: у вантажівки на ходу відкинулася кабіна (фото)

Потрійна ДТП з вантажівкою в Одесі – як у КамАЗа на ходу відкинулася кабіна – подробиці аварії і фото

В Одесі зіткнулися три автомобілі. У вантажівки на ходу відкинулася кабіна, вона пошкодила капот іншого авто.

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Про це повідомили в патрульній поліції Одеської області.

ДТП сталося вранці в Малиновському районі. КамАЗ рухався з боку вул. Святослава Ріхтера, коли водій почав повертати, у вантажівки відкинулася вперед кабіна. У результаті водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там вантажівка зіткнулася з легковиком Toyota Corolla.

Від удару іномарку відкинуло на автомобіль Toyota RAV4, який рухався позаду. На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

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Нагадаємо, раніше в Дніпрі п'яний водій збив жінку і втік з місця аварії.

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