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В Одессе растет количество погибших и пострадавших при пожаре в гостинице

17 января, 23:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция и ГСЧС обновили данные

В Одессе при пожаре в одесской гостинице Arcadia Apartments, который на данный момент локализирован, погибли по меньшей мере два человека, еще два пострадали

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Об этом сообщили в полиции и ГСЧС, передает "Думская".

Пожар в Одессе

Пожар в Одессе

Ранее сообщалось, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м.

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На месте происшествия работают 65 спасателей и 12 спецмашин, а также бригады скорой помощи.

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/ Фото: Думская

Напомним, вечером в воскресенье в Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный дом в глубине частного сектора, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент находилось много постояльцев. Вначале сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

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Одесса гостиницы погибшие пострадавшие пожар
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