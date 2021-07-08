В Одессе часть фасада здания рухнула рядом с прохожими (видео)

Инцидент произошел на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная. Подобные ситуации в городе происходят не впервые

Прохожие не пострадали. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе на тротуар упала часть фасада здания. В этот момент там находились пешеходы. К счастью, никто не пострадал.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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На кадрах видно, как падает огромный кусок фасада, а совсем рядом находятся две девушки. Их не задело.

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"На улицу без каски выходить уже опасно", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы на прохожего упал кусок фасада. Инцидент произошел на улице Пушкинской возле дома № 44.

Также напомним, с фасада дома на Фонтанской дороге, 17 в Одессе падают огромные бетонные куски. По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.