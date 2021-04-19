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В Одесі смертельне ДТП паралізувало рух транспорту (фото, відео)

19 квітня, 10:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі вранці 19 квітня зіткнулися легковики – через ДТП утворилася великий затор на вулиці – фото, відео

В Одесі зіткнулися два легковики. У результаті одна людина загинула, на вулиці утворився затор.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

Зазначається, що лоб у лоб врізалися іномарки Toyota і Chevrolet Lacetti. ДТП сталася близько 6 ранку на вулиці Мельницькій.

Унаслідок аварії водій Chevrolet помер на місці, водія і пасажира іншого авто відвезли в лікарню.

Після ДТП на цій дорозі утворився великий затор. Зараз там працюють слідчі, вони з'ясовують причини аварії.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив у ДТП.

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ДТП Одеса загинув затор постраждалі
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