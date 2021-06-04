В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)

Невідомі вивезли їх з території психлікарні на приватному транспорті і залишили їх лежати біля склепу

В Одесі на Друге Християнське кладовище привезли трьох інвалідів, не здатних ходити, тільки повзати – їх викинули близько склепу.

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Про це в Facebook розповів журналіст Сергій Бакуменко, який став свідком того, що відбувається.

За його словами, ні поліція, ні швидка не розуміли, що з ними робити.

"На 2-ге Одеське Християнське кладовище привезли трьох калік людей, (у одного немає половини голови, у другого немає обох кінцівок ніг, третій пересувається поповзом). За їх словами, невідомі вивезли їх з території психлікарні на Воробйова, 9 на приватному транспорті і залишили їх лежати біля склепу. Чи не залишивши тим ні води, ні їжі", – написав журналіст.

Їх тимчасово поселили в медичному центрі до з'ясування всіх обставин.

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Нещодавно ми писали про те, що на Волині розгорівся скандал з прикордонниками, які знущалися над диким тваринам і знімали все на відео. Ними виявилися військовослужбовці Луцького прикордонного загону.

Також нагадаємо, раніше в Одеській області шкуродер познущався над собакою.