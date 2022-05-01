Монумент стоїть на Думській площі навпроти міської ради

Пам'ятник встановили у місті у 1904 році / Колаж "Сьогодні"

Табличку з написом "Слава російській зброї" зняли з пам'ятника гармати з фрегата "Тигр" в Одесі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВД Максим Марченко.

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Гармата була встановлена в місті в 1904 на Думській площі.

Далі по темі В Одесі прибрали табличку, яка славить російську зброю

"Табличка біля всього відомого пам'ятника слави ворожої зброї прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути на Одещині, – це зброя, яку ці недовояки кинуть на поле бою і яка стане нашими трофеями", – сказав Максим Марченко.

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На пам'ятнику прибрали слова про дружбу України та Росії

У Черкасах у сквері ім. Богдана Хмельницького випалили напис на пам'ятному знаку на честь дружби Росії та України.

Було вже кілька спроб стерти напис, намагалися зашліфувати болгаркою, але результату не було, тому використали автоген.

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