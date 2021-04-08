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В Одесі в очеретах знайшли труп юнака: що відомо

8 квітня, 21:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи встановлюють особу загиблого

В Одесі в очеретах на об'їзній дорозі поблизу курорту "Куяльник" знайшли тіло чоловіка.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, за результатами розтину, потерпілий помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Зараз поліцейські встановлюють особу померлого чоловіка і причетних до його загибелі. Прикмети потерпілого: на вигляд близько 20-25 років, худорлявої статури, волосся русяве коротке, був одягнений в чорну куртку, чорні штани з нашитими кишенями і взутий у чорні кросівки.

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"Просимо відгукнутися усіх, хто володіє будь-якою інформацією про нього або ж про подію за телефонами: (04877) 9 42 88, (063) 057 02 46 або за спецлінією 102", – написали в поліції.

Раніше ми повідомляли, що на Одеській трасі на узбіччі знайшли труп і деталь автомобіля.

Також нагадаємо, на дитячому майданчику у Києві знайшли труп чоловіка.

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Одеса труп поліція Куяльник
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