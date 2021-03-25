Загадкова ДТП на Одеській трасі: на узбіччі знайшли труп і деталь автомобіля (фото)

На узбіччі автодороги Київ-Одеса у середу виявили тіло чоловіка з пошкодженнями, характерними для ДТП, поруч поліція знайшли уламки автомобіля.
Про це повідомив Березівський районний відділ поліції в Одеській області.
Аварія з невідомим автомобілем сталася в Березівському районі Одеської області
Поліція вже встановила особу потерпілого – це 55-річний жителя Ширяївської ОТГ.
Співробітники слідчо-оперативної групи з'ясовують всі обставини події та причетних до неї осіб. Правоохоронці просять можливих очевидців поділитися будь-якою інформацією про обставини ДТП по спецлінії "102".
Нагадаємо, в Києві чоловік отримав багато пошкоджень після того, як його збив автомобіль, при цьому його ще й звинуватили в пошкодженні чужої машини.
Ми також писали, що в Полтаві мікроавтобус переїхав літню жінку. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк