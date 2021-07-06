В Одессе в квартире рухнул потолок: под завалами нашли погибшую (фото и видео)

Спасатели уже расчистили завалы в квартире – пока неизвестно, почему произошло обрушение

Дом, в котором произошло обрушение. Коллаж "Сегодня"

В Малиновском районе Одессы в квартире обрушился потолок. В результате погибла 84-летняя хозяйка жилья.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Инцидент случился в обед 6 июля на улице Степной, 34 в двухэтажном доме.

"Установлено разрушение междуэтажного перекрытия в квартире на втором этаже двухэтажного жилого здания на площади 20 кв м. Подъезд на четыре квартиры по две на каждом этаже", – сказали спасатели.

Спасатели убрали завалы Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС расчистили квартиру от завалов и обнаружили погибшую 84-летнюю женщину, хозяйку квартиры. Кроме спасателей на месте находятся полицейские и психологи.

Напомним, в этот же день в Одессе на улице Мечникова, 12 рухнул дом. Он долго был в аварийном состоянии. Местные жители пишут, что это бывшая котельная.

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Кроме того, ранее в Киеве на тротуар обвалилась ограда балкона в доме № 13 на улице Вербицкого.