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В Одесі в житловому будинку стався вибух – є постраждалі (фото)

27 квітня, 03:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За інформацією рятувальників, вибухнула газоповітряна суміш, площа руйнування становила 150 м2

Увечері в понеділок, 26 квітня, в Приморському районі Одеси в одноповерховому будинку стався вибух газу. Двоє людей постраждали, їх дістали з-під завалів.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За інформацією рятувальників, вибухнула газоповітряна суміш (без подальшого горіння). В результаті зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на 1 квартиру. Площа руйнування склала 150 м2.

"Співробітниками ДСНС з-під завалів деблоковано 2 мешканців будинку: гр-нку 1937 р.н., госпіталізовано до МКЛ, стан здоров´я — середньої тяжкості та чоловіка (дані не надав), який від госпіталізації відмовився", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві прогримів вибух, в результаті чого було зруйновано гараж, ще кілька сусідніх будинків пошкоджені. Під завалами рятувальники шукали людей.

Також нагадаємо, в Кропивницького вибухнув газ у будинку, э постраждалий. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували в обласну лікарню.

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газ Одеса вибух рятувальники
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