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В Одессе в жилом доме произошел взрыв – есть пострадавшие (фото)

27 апреля, 03:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По информации спасателей, взорвалась газовоздушная смесь, площадь разрушения составила 150 м2

Вечером в понедельник, 26 апреля, в Приморском районе Одессы в одноэтажном доме произошел взрыв газа. Два человека пострадали, их достали из-под обвалов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, взорвалась газовоздушная смесь (без последующего горения). В результате разрушились капитальные конструкции одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 м2.

"Сотрудниками ГСЧС из-под завалов деблокированы два жителя дома: гражданка 1937 г.р., которую госпитализировали в ГКБ, состояние здоровья – средней тяжести и ее мужа (данные не предоставил), который от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС
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Фото: ГСЧС

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Ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв, в результате чего был разрушен гараж, еще несколько соседних домов повреждены. Под завалами спасатели искали людей.

Также напомним, в Кропивницком взорвался газ в доме, есть пострадавший. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в областную больницу.

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газ Одесса взрыв спасатели
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