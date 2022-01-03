В Одесі водій BMW на величезній швидкості зніс стовпи: є постраждалі (фото)

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння – він відбувся легкими травмами

В Одесі у ДТП постраждала дівчина. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі вранці 3 січня сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП серйозно постраждала дівчина – її госпіталізували у лікарню.

Про це повідомляє "Думська".

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Деталі ДТП

Як стало відомо, на Базарній та Рішельєвській вулицях водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з ВАЗом та "Опелем", а потім зніс кілька стовпів і опор.

Внаслідок ДТП серйозно постраждала пасажирка BMW – дівчину доправили до лікарні.

За інформацією патрульної поліції, водій був у стані алкогольного сп'яніння – він відбувся легкими травмами і теж перебуває у лікарні.

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Жахлива аварія в Одесі. Фото: "Думська"

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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