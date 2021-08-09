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В Одесі затримали членів італійської мафії – переправляли через Україну майже 60 кг кокаїну (фото)

9 серпня 2021 16:27

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони під виглядом фруктів транспортували наркотики на 10 млн доларів

Через Україну в ЄС планували нелегально переправити велику партію наркотиків / Фото: колаж "Сьогодні"

Через Україну в ЄС планували нелегально переправити велику партію наркотиків / Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі, де запобігли контрабанді сигарет з ОАЕ, викрили канал транзитної контрабанди наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу, який курирували члени найбільшого італійської угруповання мафії "Ндрагета".

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Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці отримали повідомлення, що через Україну в ЄС планують нелегально переправити велику партію наркотиків. Товар заховали в вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

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Прикордонники спільно з правоохоронцями оглянули вантаж в Морському торговельному порту "Південний" і виявили приховані брикети з кокаїном.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

"Під час спецоперації в Одесі затримано трьох організаторів наркобізнесу. У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн доларів за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших в світі злочинних організацій "Ндрангета", – розповіли в СБУ.

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Фото: пресслужба СБУ
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Фото: пресслужба СБУ

Як відбувалося затримання?

Першого затриманого іноземця-співорганізатора контрабанди затримали біля порту, а двох інших на одному з ринків Одеської області – вони повинні були зустріти вантаж.

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Правоохоронці вже порушили справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу і проводять розслідування.

Фото: пресслужба СБУ
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Фото: пресслужба СБУ

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