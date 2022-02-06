В Одесі помітили черговий цар-балкон (фото)

Такі споруди на фасадах – додаткове навантаження на будинок

Фото балкона одразу ж з'явилося у Мережі / Колаж "Сьогодні"

В Одесі у житловому будинку люди на п'ятому поверсі побудували балконрозміром з кімнату. Конструкція виходить за стіни самого будинку.

Фото з'явилося у telegram-каналі Новини Одеси.

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Фото балкона з'явилося одразу в Мережі.

"Сучасна архітектура Одеси. Як ви гадаєте, це небезпечно?" – написано в повідомленні.

Балкон в Одесі. Фото: "Новини Одеси"

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Як реагують люди

"Жах, такий колгосп тільки в Одесі".

"От у мене сусіди таке замутили, чекаю, коли стіна з балконом на** від***не".

"Якого х**на взагалі таке споруджувати? Не можна було засклити балкон, як це роблять нормальні люди, а цим місця мало, продовжили собі. У людей знизу тисне цей дах. Будинки старі, стінам скільки років, раптом що – може дати тріщину, а цим місця мало".

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"Ніхто ніяких дозволів не дає, це все самобуд. Владі начхати на це, в нормальній країні давно б вже змусили прибрати це і ще скажений штраф вліпили б".

Коментарі людей. Скрін: "Новини Одеси"

Коментарі людей. Скрін: "Новини Одеси"

Коментарі людей. Скрін: "Новини Одеси"

У Києві оголосили боротьбу "цар-балконам"

Вони псують архітектуру, навантажують будинки й дратують сусідів. "Цар-балкони". Небайдужі кияни хочуть змусити їхніх власників демонтувати конструкції, особливо у будинках – архітектурних пам'ятниках.

Але такі споруди на фасадах — це й додаткове навантаження на будинок, і перекритий шлях для порятунку.

"Якщо буде пожежа, сходи можуть бути задимлені, а з балкона вас зможуть зняти пожежні сходи. Але коли він засклений, обшитий ще якоюсь вагонкою, ще там якісь пластикові вікна... Ми розуміємо, що це все чудово горить. Мабуть, навіть краще за те, що там усередині", — розповідає Дмитро Макогон.

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