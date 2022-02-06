В Одессе заметили очередной царь-балкон (фото)

Такие сооружения на фасадах — дополнительная нагрузка на дом

Фото балкона сразу же появилось в Сети / Коллаж "Сегодня"

В Одессе в жилом доме люди на пятом этаже построили балкон, который размером с комнату. Конструкция выходит даже за стены самого дома.

Фото появилось в telegram-канале Новости Одессы.

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Фото балкона появилось сразу в Сети.

"Современная архитектура" Одессы. Как думаете, это опасно?" – написано в сообщении.

Балкон в Одессе. Фото: "Новости Одессы"

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Как реагируют люди

"Ужас, такой колхоз только в Одессе".

"Вот у меня соседи такое замутили, жду, когда стена с балконом на**й от***нет".

"Какого х**на вообще такое сооружать? Нельзя было застеклить балкон, как это делают нормальные люди, а этим места мало, продлили себе. У людей снизу давит эта крыша. Дома старые, стенам сколько лет, чуть что – может дать трещину, а этим места мало".

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"Никто никакие разрешения не дает, это все самострой. Власти начхать на это, в нормальной стране давно бы уже заставили убрать это и еще бешеный штраф влепили".

Комментарии людей. Скрин: "Новости Одессы"

Комментарии людей. Скрин: "Новости Одессы"

Комментарии людей. Скрин: "Новости Одессы"

В Киеве объявили борьбу "царь-балконам"

Они портят архитектуру, нагружают здания и раздражают соседей. "Царь-балконы". Неравнодушные киевляне хотят заставить их владельцев демонтировать конструкции, особенно в домах – архитектурных памятниках.

Но такие сооружения на фасадах — это и дополнительная нагрузка на дом, и прегражден путь спасения.

"Если будет пожар, лестницы могут быть задымлены, а с балкона вас сможет снять пожарная лестница. Но когда он застеклен, обшит еще какой-то вагонкой, еще там какие-то пластиковые окна... Мы понимаем, что это все прекрасно горит. Пожалуй, даже лучше, чем то, что там внутри", — рассказывает Дмитрий Макогон.

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