В Одессе заметили очередной царь-балкон (фото)

В Одессе в жилом доме люди на пятом этаже построили балкон, который размером с комнату. Конструкция выходит даже за стены самого дома.
Фото появилось в telegram-канале Новости Одессы.
Фото балкона появилось сразу в Сети.
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"Современная архитектура" Одессы. Как думаете, это опасно?" – написано в сообщении.
Как реагируют люди
"Ужас, такой колхоз только в Одессе".
"Вот у меня соседи такое замутили, жду, когда стена с балконом на**й от***нет".
"Какого х**на вообще такое сооружать? Нельзя было застеклить балкон, как это делают нормальные люди, а этим места мало, продлили себе. У людей снизу давит эта крыша. Дома старые, стенам сколько лет, чуть что – может дать трещину, а этим места мало".
"Никто никакие разрешения не дает, это все самострой. Власти начхать на это, в нормальной стране давно бы уже заставили убрать это и еще бешеный штраф влепили".
В Киеве объявили борьбу "царь-балконам"
Они портят архитектуру, нагружают здания и раздражают соседей. "Царь-балконы". Неравнодушные киевляне хотят заставить их владельцев демонтировать конструкции, особенно в домах – архитектурных памятниках.
Но такие сооружения на фасадах — это и дополнительная нагрузка на дом, и прегражден путь спасения.
"Если будет пожар, лестницы могут быть задымлены, а с балкона вас сможет снять пожарная лестница. Но когда он застеклен, обшит еще какой-то вагонкой, еще там какие-то пластиковые окна... Мы понимаем, что это все прекрасно горит. Пожалуй, даже лучше, чем то, что там внутри", — рассказывает Дмитрий Макогон.
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