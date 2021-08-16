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В одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 серпня, 18:50
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Хворих ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-тесту. Попередньо, у всіх позитивний результат
Табір "Молода гвардія" тимчасово закрили. Колаж "Сьогодні"
Табір "Молода гвардія" тимчасово закрили. Колаж "Сьогодні"

В одеському оздоровчому таборі "Молода гвардія" стався спалах коронавірусної хвороби. Заразилися 42 дитини і двоє вихователів.

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Про це повідомили "Думській" джерела в оздоровчому закладі.

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Зазначається, що хворих ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати – позитивні. Табір тимчасово закрили на карантин.

У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили інформацію про те, що трапилося.

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"Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", – заявили в департаменті.

Як працював табір під час епідемії

У 2021 році "Молода гвардія" почала приймати дітей 16 березня – незадовго до того, як регіон перейшов у "червону зону" карантину. До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків COVID-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і ситуація з коронавірусом у таборі стабілізувалася.

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