В одесском лагере вспышка COVID-19 – заболело более 40 человек

В одесском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса. Заразились 42 ребенка и двое воспитателей.
Об этом сообщили "Думской" источники в оздоровительном учреждении.
Отмечается, что заболевших изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные. Лагерь временно закрыли на карантин.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения подтвердили информацию о случившемся.
"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - заявили в департаменте.
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