В одеському супермаркеті продають тунця за 313 тисяч гривень

Фото свіжомороженої норвезької риби величезних розмірів з цінником опублікували в Мережі очевидці

Тунець в море - король усіх риб / Фото: Колаж: Сьогодні

В одеських магазинах з'явилася в продажу риба вартістю в сотні тисяч гривень. Фото потенційного рибного обіду облетіло соцмережі.

Про це повідомляє Компас Одеса в Telegram.

Реклама

"Блакитний тунець в Сільпо – всього за 313 штук. Налітай", – пишуть в Мережі, опублікувавши фото свіжомороженої норвезької риби величезних розмірів.

На ціннику вказана вартість такої рибки – 313 500 гривень.

В Україні будуть дорожчати продукти

Реклама

Дорожчатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.

За цей рік борошно додала в ціні майже третину. А ось гречка подорожчала всього на пару гривень. Експерти кажуть – в цьому році вона народила добре, тому далі ціна не підскочить.

Реклама

А ось з жовтня слід очікувати зростання цін на овочі. Всього на їжу українці витрачають найбільше в Європі – майже 50% свого бюджету, тоді як німці чи поляки – максимум чверть. Чи не тому, що в Україні багато їдять, а тому, що ціни у нас європейські.

Раніше ми писали: