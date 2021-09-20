Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

В одеському супермаркеті продають тунця за 313 тисяч гривень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 14:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фото свіжомороженої норвезької риби величезних розмірів з цінником опублікували в Мережі очевидці
Тунець в море - король усіх риб
Тунець в море - король усіх риб / Фото: Колаж: Сьогодні

В одеських магазинах з'явилася в продажу риба вартістю в сотні тисяч гривень. Фото потенційного рибного обіду облетіло соцмережі.

Про це повідомляє Компас Одеса в Telegram.

Реклама

"Блакитний тунець в Сільпо – всього за 313 штук. Налітай", – пишуть в Мережі, опублікувавши фото свіжомороженої норвезької риби величезних розмірів.

На ціннику вказана вартість такої рибки – 313 500 гривень.

В Україні будуть дорожчати продукти

Реклама

Дорожчатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.

За цей рік борошно додала в ціні майже третину. А ось гречка подорожчала всього на пару гривень. Експерти кажуть – в цьому році вона народила добре, тому далі ціна не підскочить.

Читайте також:

Реклама

А ось з жовтня слід очікувати зростання цін на овочі. Всього на їжу українці витрачають найбільше в Європі – майже 50% свого бюджету, тоді як німці чи поляки – максимум чверть. Чи не тому, що в Україні багато їдять, а тому, що ціни у нас європейські.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

32 822

захворіло за тиждень в Україні

+68%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.7

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
1/2
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти