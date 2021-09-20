Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

В одесском супермаркете продают тунца за 313 тысяч гривен

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 14:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фото свежемороженной норвежской рыбы огромных размеров с ценником опубликовали в Сети очевидцы
Тунец в море - король всех рыб
Тунец в море - король всех рыб / Фото: Коллаж: Сегодня

В одесских магазинах появилась в продаже рыба стоимостью в сотни тысяч гривен. Фото потенциального рыбного обеда облетело соцсети.

Об этом сообщает Компас Одесса в Telegram.

Реклама

"Голубой тунец в Сильпо – всего за 313 штук. Налетай", – пишут в Сети, опубликовав фото свежемороженной норвежской рыбы огромных размеров.

На ценнике указана стоимость такой рыбки – 313 500 гривен.

В Украине будут дорожать продукты

Реклама

Будут дорожать хлеб, яйца и овощи. Этой осенью не стоит надеяться, что благодаря хорошему урожаю цены на продукты пойдут вниз.

За этот год мука прибавила в цене почти треть. А вот гречка подорожала всего на пару гривен. Эксперты говорят – в этом году она родила хорошо, поэтому дальше стоимость не подскочит.

Читайте также:

Реклама

А вот с октября следует ожидать роста цен на овощи. Всего на еду украинцы тратят больше всего в Европе – почти 50% своего бюджета, тогда как немцы или поляки – максимум четверть. Не потому, что в Украине много едят, а потому, что цены у нас европейские.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

20 сентября 1991. Председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук провел встречу с министром финансов США Николасом Брейди...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

32 822

заболело за неделю в Украине

+68%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.7

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры сентября
Хочу в кино
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять