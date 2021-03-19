В Одеській області легковик злетів у річку, вижив тільки водій (фото)

В Балті Одеської області на вулиці Пушкінській водій не впорався з керуванням і з'їхав у річку.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася пізно ввечері 18 березня. У салоні також був пасажир – товариш водія.
Самостійно чоловіки вибратися з автомобіля, у якому заклинила система блокування дверей, не змогли. Рятувальникам довелося вибивати скло на дверях. Коли добралися до них, живим був тільки водій. Його з переохолодженням забрала швидка допомога.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Встановлюються обставини аварії, в тому числі – чи був кермувальник тверезий. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
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