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В Одеській області легковик злетів у річку, вижив тільки водій (фото)

19 березня, 14:53

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи встановлюють всі обставини аварії

В Балті Одеської області на вулиці Пушкінській водій не впорався з керуванням і з'їхав у річку.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, аварія сталася пізно ввечері 18 березня. У салоні також був пасажир – товариш водія.

Самостійно чоловіки вибратися з автомобіля, у якому заклинила система блокування дверей, не змогли. Рятувальникам довелося вибивати скло на дверях. Коли добралися до них, живим був тільки водій. Його з переохолодженням забрала швидка допомога.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Встановлюються обставини аварії, в тому числі – чи був кермувальник тверезий. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП з військовими.

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Також нагадаємо, у Київській області легковик врізався в фуру, є жертва.

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ДТП річка жертва поліція Одеська область постраждалий
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