На Одещині засудили педофіла за розбещення п'ятирічної доньки: як його покарали

Об'єктом сексуальної уваги горе-татуся стала і дворічна дочка, але до злочину справа не дійшла

В Одеській області визнали винним чоловіка в розбещенні своєї п'ятирічної доньки. Суд виніс вирок – п'ять років ув'язнення.

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Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці довели, що в листопаді 2020 року 30-річний житель Миколаївського району розбещував свою дитину. Обвинувачений – батько чотирьох дітей.

"Залишившись з дівчинкою вдома наодинці, він велів їй лягти разом з ним в ліжко, після чого втілював в життя свої сексуальні фантазії", – розповідали правоохоронці, підкреслюючи, що подібним горе-татусь займався неодноразово.

Чоловік не заперечував, що розбещував доньку, і навіть розповідав про те, що об'єктом його сексуальної уваги стала і дворічна дочка. Але їй в цьому плані пощастило – обвинувачений не встиг реалізувати свої плани.

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Крім того, інформацію про педофіла внесли до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей.

Нагадаємо, під Києвом засудять скандально відомого фотографа, який розбещував і ґвалтував дівчаток.

Крім того, на Сумщині 28-річний чоловік напав на семирічного хлопчика – хотів зґвалтувати дитину.

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