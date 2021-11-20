В Одесской области полицейского уволили в первый день работы – что он натворил

Под Одессой копа задержали в тот же день, как его назначили начальником отдела полиции

Полицейский погорел на взятке/Коллаж "Сегодня"

В Доброславе Одесской области полковника полиции Владимира Панченко задержали 19 ноября по подозрению в получении взятки. Наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2.

Об этом "Думской" сообщил источник в прокуратуре.

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По данным СМИ, до этого почти месяц полицейский был временно исполняющим обязанности. Следователи выяснили, что Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.

Задержали подозреваемого произвели на 23-м км автодороги Одесса – Южный сотрудники ГБР и СБУ. В здании отдела полиции провели обыски.