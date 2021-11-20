В Одесской области полицейского уволили в первый день работы – что он натворил

В Доброславе Одесской области полковника полиции Владимира Панченко задержали 19 ноября по подозрению в получении взятки. Наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2.
Об этом "Думской" сообщил источник в прокуратуре.
По данным СМИ, до этого почти месяц полицейский был временно исполняющим обязанности. Следователи выяснили, что Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.
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Задержали подозреваемого произвели на 23-м км автодороги Одесса – Южный сотрудники ГБР и СБУ. В здании отдела полиции провели обыски.
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