В Одесской области сухогруз протаранил три прогулочных катера (фото)

В Одесской области, где ранее вспыхнул катер, на реке Дунай сухогруз, шедший из Рени, врезался в прогулочные яхты.
Об этом сообщили в Telegram-канале "УСИ – новости Одессы".
Отмечается, что судно Kormoran перевозило пшеницу, но недалеко от Измаила у него отказал двигатель. Вскоре сухогруз налетел на берег и задел три пришвартованных прогулочных судна.
В результате судна получили повреждения, а движение по Сулинскому каналу перекрыли на два часа. Kormoran сняли с мели и отбуксировали в Сулину.
Также читайте другие новости по теме:
- В Египте катер сбил украинку во время катания на парашюте (видео)
- Под Кривым Рогом женщине оторвало руку катером. Катер наехал на отдыхающую прямо в воде, когда она купалась в речке Ингулец около частной турбазы, его владелец говорит, что не заметил пострадавшую.
- Пограничники обнаружили загрязнения Черного моря иностранным судном. Теперь нарушитель заплатит большой штраф.