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В Одесской области сухогруз протаранил три прогулочных катера (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 19:41
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В результате столкновения на реке Дунай повреждения получили все судна
Сухогруз врезался в другие судна на Дунае
Сухогруз врезался в другие судна на Дунае / Фото: УСИ

В Одесской области, где ранее вспыхнул катер, на реке Дунай сухогруз, шедший из Рени, врезался в прогулочные яхты.

Об этом сообщили в Telegram-канале "УСИ – новости Одессы".

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Отмечается, что судно Kormoran перевозило пшеницу, но недалеко от Измаила у него отказал двигатель. Вскоре сухогруз налетел на берег и задел три пришвартованных прогулочных судна.

Поврежденные судна. Фото УСИ

В результате судна получили повреждения, а движение по Сулинскому каналу перекрыли на два часа. Kormoran сняли с мели и отбуксировали в Сулину.

Сухогруз уже отбуксировали. Фото УСИ

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