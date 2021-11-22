Вийшла з двору та потрапила під колеса: на Одещині вантажівка на смерть збила жінку

Після інциденту водій транспортного засобу втік з місця ДТП

Нині поліція розшукує чоловіка, яке скоїв смертельний наїзд/Колаж: Сьогодні

В Одеській області, де нещодавно жінка кинулася під потяг, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій збив жінку, як тільки вона вийшла з власного двору.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

Близько 18:30 на дорозі в селі Бринівка виявили мертвою 57-річну місцеву жительку. На її тілі виявили травми, які характері для ДТП. Як розповів чоловік загиблої, щойно жінка вийшла з двору, він почув, що поруч загальмував транспортний засіб, схожий на вантажівку, і швидко поїхав геть.

Дії правоохоронців

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Розшукується водій, причетний до аварії.

В Одесі пожежне авто знесло кіоск

В Одесі сталася ДТП за участю легкового автомобіля та авто рятувальників. Внаслідок зіткнення пожежне авто відкинуло на тротуар і машина протаранила кіоск.

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Аварія сталася вул. Академіка Вільямса, 50. Водій легковика різко вискочив перед машиною пожежників та повернув ліворуч. Рятувальники, намагаючись уникнути зіткнення, повернули у бік тротуару та врізалися у МАФ. На щастя, ніхто не постраждав.

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