На Одещині поліцейський автомобіль перекинувся після ДТП (відео)

В Одеській області сталася ДТП. Поліцейський автомобіль перекинувся на трасі.
Про це повідомляє Одеса INFO у Telegram.
НП сталася на трасі Одеса-Миколаїв, біля села Сичавка.
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На місці вже працюють рятувальники, швидка допомога та поліція. Інформації про постраждалих та причину аварії наразі немає.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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