Підрізав легковик. В Одесі пожежне авто знесло кіоск – фото та відео

Рятувальники намагалися уникнути зіткнення з легковиком, але натомість протаранили МАФ – подробиці

В Одесі в ДТП потрапила пожежна машина / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, де раніше перекинулася машина поліції, сталася ДТП за участю легкового автомобіля та авто рятувальників Внаслідок зіткнення пожежне авто відкинуло на тротуар і машина протаранила кіоск.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса Зараз".

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На місце приїхали патрульні. Фото: 7 канал

Аварія сталася вул. Академіка Вільямса, 50

Фото: Думська

Водій легковика різко вискочив перед машиною пожежників та повернув ліворуч. Рятувальники, намагаючись уникнути зіткнення, повернули у бік тротуару та врізалися у МАФ.

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"Кіоску разом із продавцем пощастило, оскільки основний удар прийняв на себе холодильник із напоями. Попередньо ніхто не постраждав під час ДТП", – йдеться у повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП :

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