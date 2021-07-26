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Взяв у товаришів по службі $300 тисяч і зник. В Одесі знайшли повішеним поліцейського

26 липня 2021 17:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Та тілі копа не знайшли слідів насильницької смерті, але версію вбивства не виключають

Поліцейський Іван Митькин

Поліцейський Іван Митькин / Фото: Сьогодні

В Одесі в парку Перемоги знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькина, який раніше зник.

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Про це пише odessa.online.

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У поліції кажуть, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не знайшли, проте версію вбивства не виключають.

Митькіна знайшли повішеним. Фото: odessa.online

Крім того, ймовірно, що крім позичених 300 тисяч доларів, Митькін обікрав квартиру, яку він знімав із іншими патрульними. Замок квартири не розкривали, а відкрили ключем. Також на камерах відеоспостереження видно, як чоловік приблизно в той час зайшов у під'їзд будинку, після чого швидко поїхав.

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У суботу, 26 липня, дізнавшись, що його викрили, поліцейський перестав виходити на зв'язок і вийшов з усіх робочих груп.

У Митькина залишилося двоє дітей, молодшому з яких два місяці.

Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов із військової частини 10 червня, й пропав безвісти.

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