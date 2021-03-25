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Загадочная ДТП на Одесской трассе: на обочине нашли труп и деталь автомобиля (фото)

25 марта, 04:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция ищет свидетелей происшествия

На обочине автодороги Киев-Одесса в среду обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для ДТП, рядом полиция нашли обломки автомобиля.

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Об этом сообщил Березовский районный отдел полиции в Одесской области.

Происшествие с неизвестным автомобилем произошло в Березовском районе Одесской области

Полиция уже установила личность потерпевшего – это 55-летний жителя Ширяевской ОТГ.

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Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Правоохранители просят возможных очевидцев события поделиться любой информацией об обстоятельствах ДТП по спецлинии "102".

Напомним, в Киеве мужчина получил много повреждений после того, как его сбил автомобиль, при этом его еще и обвинили в повреждении чужой машины.

Мы также писали, что в Полтаве микроавтобус переехал пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

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авария ДТП труп одесская область одесская трасса
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