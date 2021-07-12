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2000 військових: під Миколаєвом пройшло відкриття міжнародних навчань Cossack Mace (фото, відео)

12 липня 2021 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На 235 широколанівському межвидовому центрі підготовки частин і підрозділів відбулася урочиста церемонія відкриття

Зліва на знімку українські військові на відкритті, праворуч - британські. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на знімку українські військові на відкритті, праворуч - британські. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаївській області розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава-2021" (CossackMace). Вони пройдуть з 12 по 24 липня.

Про це повідомляє прес-служба командування Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

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"На жаль, на сьогоднішній день продовжує тривати російська агресія. Ми змушені захищати свою країну, і ми сьогодні цінуємо ту підтримку, яку ви нам надаєте", – зазначив заступник командувача військами оперативного командування "Схід" бригадний генерал Владислав Клочков.

Також він додав, що операція, яка буде реалізована в ході спільних навчань і спільними злагодженими зусиллями покаже реальний результат в бойових діях.

Урочиста церемонія відкриття навчань. Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook
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Урочиста церемонія відкриття навчань. Фото: Сухопутні війська ЗС України/Facebook

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Участь у навчаннях візьмуть близько 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів. Урочиста церемонія відкриття пройшла на 235 широколанівському межвидовому центрі підготовки частин і підрозділів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в смузі відповідальності ОТГ "Схід" загинув один боєць і ще троє отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків. Як з'ясувалося, загиблим виявився кадровий офіцер майор ЗСУ.

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