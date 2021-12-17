Понад вісім тисяч кульок. У Полтаві прикрашають головну ялинку (фото)

У Полтаві вже встановили головну ялинку і зараз перевіряють новорічну ілюмінацію. Запрацювати вона має 19 грудня на День святого Миколая.
Про це повідомляє Суспільне.
Якою буде головна ялинка у Полтаві?
Новорічну ялинку на площі біля обласного театру розпочали монтувати 6 грудня. Наразі перевіряють справність гірлянд.
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"Тут понад вісім тисяч маленьких кульок, які пов'язані у своїй секції. Працюють з контролера, який ними керує, малює малюнок із них. Вони всі пов'язані між собою, на них стоїть програма", – розповів електромонтер Сергій Кравченко.
Висота штучного дерева – приблизно 22 метри.
"Зараз проходять пусконалагоджувальні роботи ілюмінації ялинки, також паркана і шатра біля самої ялинки. Також сьогодні підключається деяка ілюмінація, яка розташована на вулиці Соборності біля Сонячного та Петровського парку. І проводяться додаткові ще роботи по Корпусному парку остаточні перед запуском", – повідомив директор підприємства "Міськсвітло" Юрій Міщенко.
Цього року нових прикрас не купували. На утримання ялинки з бюджету громади було надіслано майже 125 тисяч гривень.
У Полтаві готуються до Нового року. Фото: Суспільне
Головна ялинка у Полтаві. Фото: Суспільне
Новорічна краса у Полтаві. Фото: Суспільне
Ялинку у Києві засвітять не на Миколая
Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.
Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.
"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.
Ялинку вже прикрасили
Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.
Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.
Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.
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