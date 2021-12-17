Понад вісім тисяч кульок. У Полтаві прикрашають головну ялинку (фото)

Новорічну ялинку на площі біля обласного театру розпочали монтувати 6 грудня. Наразі перевіряють справність гірлянд

У Полтаві активно готуються до Нового року. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтаві вже встановили головну ялинку і зараз перевіряють новорічну ілюмінацію. Запрацювати вона має 19 грудня на День святого Миколая.

Про це повідомляє Суспільне.

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Якою буде головна ялинка у Полтаві?

Новорічну ялинку на площі біля обласного театру розпочали монтувати 6 грудня. Наразі перевіряють справність гірлянд.

"Тут понад вісім тисяч маленьких кульок, які пов'язані у своїй секції. Працюють з контролера, який ними керує, малює малюнок із них. Вони всі пов'язані між собою, на них стоїть програма", – розповів електромонтер Сергій Кравченко.

Висота штучного дерева – приблизно 22 метри.

"Зараз проходять пусконалагоджувальні роботи ілюмінації ялинки, також паркана і шатра біля самої ялинки. Також сьогодні підключається деяка ілюмінація, яка розташована на вулиці Соборності біля Сонячного та Петровського парку. І проводяться додаткові ще роботи по Корпусному парку остаточні перед запуском", – повідомив директор підприємства "Міськсвітло" Юрій Міщенко.

Цього року нових прикрас не купували. На утримання ялинки з бюджету громади було надіслано майже 125 тисяч гривень.

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У Полтаві готуються до Нового року. Фото: Суспільне

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Головна ялинка у Полтаві. Фото: Суспільне

Новорічна краса у Полтаві. Фото: Суспільне

Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.