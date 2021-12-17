Более восьми тысяч шаров. В Полтаве украшают главную елку (фото)

В Полтаве уже установили главную елку и сейчас проверяют новогоднюю иллюминацию. Заработать она должна 19 декабря на День святого Николая.
Об этом сообщает Суспільне.
Какой будет главная елка в Полтаве?
Новогоднюю елку на площади возле областного театра монтировать начали 6 декабря. Сейчас проверяют исправность гирлянд.
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"Здесь более восьми тысяч маленьких шариков, которые связаны в своей секции. Работают с контролера, который ими управляет, рисует рисунок из них. Они все связаны между собой, на них стоит программа", – рассказал электромонтер Сергей Кравченко.
Высота искусственного дерева – примерно 22 метра.
"Сейчас проходят пусконаладочные работы иллюминации елки, также забора и шатра возле самой елки. Также подключается некоторая иллюминация, расположенная на улице Соборности возле Солнечного и Петровского парка. И проводятся дополнительные еще работы по Корпусному парку перед запуском", – сообщил директор предприятия "Горсвет" Юрий Мищенко.
В этом году новых украшений не покупали. На содержание елки из бюджета общины было направлено почти 125 тысяч гривен.
В Полтаве готовятся к Новому году. Фото: Суспільне
Главная елка в Полтаве. Фото: Суспільне
Новогодняя красота в Полтаве. Фото: Суспільне
Елку в Киеве зажгут не на Николая
Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00, за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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